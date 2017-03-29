Образ правления у лезгинов и дагестанцев

29.03.2017 | 16:49

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"Ханы Ширванские и Дагестанские владельцы ничего важного предпринять не могут без согласия совета их, составляемого из старшин, беков и других чиновников. Сей самый образ правления существует и в Лезгистане, с той разностью, что Лезгины более привязаны к независимости, нежели Ширванцы или Дагестанцы, которые приобвыкли уже к единоначалию. В судных маловажных делах, гражданских и уголовных, владельцы решают оные окончательно и приговор немедленно исполняется; но в важных случаях они обязаны советоваться со старшинами, дабы избегнуть их негодования и ненависти. Когда же беки или старшины действуют согласно видам своих владельцев, сие обстоятельство обращается почти всегда в отягощение жителей, наипаче Армян, утесняемых безмерными налогами. Все внутренние возмущения и кровопролития, за

исключением неприятельских нападений, отнести должно к двум главным причинам:

1. Соперничество до ненависти и непримиримой злобы, допускаемое между владельцами единокровными… 2. Сребролюбие владельцев, изнуряющих подданных налогами, от чего сии последние тайно или явно способствуют к низвержению своих тиранов, в чаянии лучшего жребия при перемене владельца, хотя довольно часто в том ошибаются. В обоих случаях обыкновенно приглашаются на помощь союзные или дружеские Лезгины, которые довершают разорение жителей."

©Броневский С. М.,

"Новейшие географические и исторические известия о Кавказе"

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Валерия Верхорубова