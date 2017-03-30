Чье имя не знает забвенья!

Блажен, кто душой и умом

Кто хлеб для семьи добывает!

Блажен, кто за плугом своим

Блажен, кто в родимом краю

Блажен, кто весну своих дней

Блажен, кто с младенческих лет

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