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Чье имя не знает забвенья

30.03.2017  |  09:23

Чье имя не знает забвенья

Коста Хетагуров | Желание (Перевел С. Олендер)

Блажен, кто с младенческих лет

Был солнцем весенним согрет

И ласкою матери милой!

Блажен, кто весну своих дней

Припомнит под ропот дождей

Осенней порою унылой!

Блажен, кто в родимом краю

Веселую песню свою

С друзьями подчас запевает...

Блажен, кто за плугом своим

По нивам проходит родным,

Кто хлеб для семьи добывает!

Блажен, кто душой и умом

Прославлен в народе своем,

Чье ценится веское мненье!

Блажен, кто отчизну любил,

Кто славой отцов дорожил,

Чье имя не знает забвенья!

Валерия Верхорубова

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