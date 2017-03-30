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Аналитика
Чье имя не знает забвенья30.03.2017 | 09:23
Коста Хетагуров | Желание (Перевел С. Олендер)
Блажен, кто с младенческих лет
Был солнцем весенним согрет
И ласкою матери милой!
Блажен, кто весну своих дней
Припомнит под ропот дождей
Осенней порою унылой!
Блажен, кто в родимом краю
Веселую песню свою
С друзьями подчас запевает...
Блажен, кто за плугом своим
По нивам проходит родным,
Кто хлеб для семьи добывает!
Блажен, кто душой и умом
Прославлен в народе своем,
Чье ценится веское мненье!
Блажен, кто отчизну любил,
Кто славой отцов дорожил,
Чье имя не знает забвенья!
Валерия Верхорубова
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