Андийцы - один из коренных народов Дагестана.

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Андийцы - один из коренных народов Дагестана31.03.2017 | 08:16
Андийцы (самоназвание Гъагъодра) – один из коренных народов Дагестана. Исторические аулы андийцев расположены на южных отрогах Андийского хребта, по левым притокам Андийского Койсу.
Андийцы живут в сёлах Кванхидатли, Анди, Гагатли, Гунха, Ашали, Зило, Муни, Рушуха, Чанко, Джугут и Риквани Ботлихского района, в селе Новогагатли и посёлке Андийский Хасавюртовского района и в селе Бутуш Бабаюртовского района. Совместно с другими народами также живут в сёлах Аксай, Пятилетка, Кокрек, Дзержинское Хасавюртовского района. Много переселенцев также живут в Кизилюртовском, Бабаюртовском, Новолакском, Кизлярском и Тарумовском районах.
Общая численность – около 60 тыс. чел. Из-за националистической политики А. Даниялова, в 40-х гг ХХ века, андийцы как и остальные малочисленные народы Дагестана искусственно были включены в состав аварцев.
Андийцы говорят на андийском языке нахско-дагестанской группы, который имеет два диалекта — верхнеандийский и нижнеандийский.
Верующие андийцы исповедуют ислам суннитского толка шафиитского мазхаба.
Источник: [club116018899|Бесписьменные народы Дагестана]
Валерия Верхорубова
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