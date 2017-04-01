Грузинское государство Ариан-Картли

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Грузинское государство Ариан-Картли01.04.2017 | 10:30
Знаете ли Вы?
Ариан-Картли (груз. არიან-ქართლი) — по утверждению средневековой грузинской летописи "Обращение Грузии" раннее государство грузин из Картли (Иверии, Центральной и Восточной Грузии).
В грузинской летописи "Картлис цховреба" имеется апокрифическое упоминание военной кампании Александра Великого во внутренней Грузии. Александр, как утверждается в летописи, привез с собой некоего Азона (Азо), "царя Ариан-Картли", которому вместе с группой соратников на время своего отсутствия поручил управление городом Мцхета, главным городом Картли. В XI веке грузинский монах Арсен, автор метафизической редакции "Жития святой Нины" и воспитатель царя Грузии Давида IV, комментирует этот отрывок так: "Мы, грузины, потомки пришельцев из Ариан-Картли, мы говорим на их языке, и все цари Картли являются потомками царей их"… Этому соответствует и легенда, что роды иверийской знати вели происхождение от спутников Азо.
Отождествление государства, которое средневековые грузинские авторы называли Ариан-Картли, является проблематичным. По-видимому, покорение этого государство предшествовало ближневосточным завоеваниям Александра Великого, но точное его местонахождение, дата основания и личности правителей не могут быть определены с помощью сохранившихся документальных свидетельств. Слово "арианский" ("арийский") заимствовано из древнеиндийских языка -санскрита — или издревнеиранского языка (то есть носит индоиранское происхождение) и переводится как "благородный", что позволяет предположить индо-арийское или иранское происхождение населения этой страны. Классические источники указывают, что Ариан-Картли входило в зону влияния персидской империи Ахеменидов. Наиболее значимым источником является Геродот, который в списке ахеменидских провинций располагает протогрузинские племена в сатрапиях с тринадцатой по девятнадцатую. Эти территории частично соответствуют историческому юго-западу Грузии, где ряд грузинских учёных, в частности, Георгий Меликишвили, с наибольшей вероятностью помещают Ариан-Картли.
Раннее грузинское царство Картли/Иверии, которое с очевидностью обозначено в исторических источниках эллинистического периода, по-видимому, имеет связи с Ираном, совпадающие с теми, что известны для Ариан-Картли.
Американский историк Кирилл Туманов отождествлял регион с Aranē (греч. ‘Αράνη), упоминаемый Птолемеем (V.6.18) и хеттской Арраной.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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