Как уживался христианский Сарир с мусульманскими странами

01.04.2017 | 13:43

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Правители Сарира и основная часть населения исповедовали христианство. Арабский географ и путешественник Ибн Русте (X в.) сообщает, что царя Сарира зовут "Авар" (Auhar). С X в. прослеживаются тесные контакты Сарира с Аланией, сложившиеся, вероятно, на антихазарской почве. Между правителями двух стран был заключён договор, и они взаимно отдали друг за друга сестёр.

С точки зрения мусульманской географии Сарир как христианское государство находился в орбите Византийской империи. Ал-Истахри сообщает: "…В государство Рум входят пределы… Рус, Сарир, Алан, Арман и все другие, кто исповедует христианство".

Отношения Сарира с соседними исламскими эмиратами Дербентом и Ширваном были напряжёнными и с обеих сторон изобиловали частыми конфликтами. Однако, в конечном счёте, Сариру удалось нейтрализовать опасность исходившую оттуда и даже вмешиваться во внутренние дела Дербента, оказывая поддержку, по-своему усмотрению, той или иной оппозиции.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова