Как уживался христианский Сарир с мусульманскими странами

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- 15 фактов про Азербайджан 2017-04-07 18:49
- Кавказская Албания являлась ареной непрерывной борьбы 2017-04-02 22:46
-
- Прекрасная музыка Мугам - наследие ЮНЕСКО 2017-04-02 16:22
-
- Грузинское государство Ариан-Картли 2017-04-01 10:30
- Андийцы - один из коренных народов Дагестана 2017-03-31 08:16
Как уживался христианский Сарир с мусульманскими странами01.04.2017 | 13:43
Знаете ли Вы?
Правители Сарира и основная часть населения исповедовали христианство. Арабский географ и путешественник Ибн Русте (X в.) сообщает, что царя Сарира зовут "Авар" (Auhar). С X в. прослеживаются тесные контакты Сарира с Аланией, сложившиеся, вероятно, на антихазарской почве. Между правителями двух стран был заключён договор, и они взаимно отдали друг за друга сестёр.
С точки зрения мусульманской географии Сарир как христианское государство находился в орбите Византийской империи. Ал-Истахри сообщает: "…В государство Рум входят пределы… Рус, Сарир, Алан, Арман и все другие, кто исповедует христианство".
Отношения Сарира с соседними исламскими эмиратами Дербентом и Ширваном были напряжёнными и с обеих сторон изобиловали частыми конфликтами. Однако, в конечном счёте, Сариру удалось нейтрализовать опасность исходившую оттуда и даже вмешиваться во внутренние дела Дербента, оказывая поддержку, по-своему усмотрению, той или иной оппозиции.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас