Прекрасная музыка Мугам - наследие ЮНЕСКО

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Прекрасная музыка Мугам - наследие ЮНЕСКО02.04.2017 | 16:22
Мугам — по версии ЮНЕСКО один из шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества. Муга́м- один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки, многочастное вокально-инструментальное произведение. Мугам — это также общее название ладовазербайджанской музыки. Мугаму характерен импровизационный тип мелодического развертывания на основе определенного мугам-лада. Мугам исполняются как полностью (дестгях), так и по частям певцом-солистом (ханенде) с инструментальным сопровождением или в виде сольных инструментальных произведений (на таре, кеманче и др.)
Мугам считается азербайджанской разновидностью практики музицирования, распространенной в культурах Ближнего и Среднего Востока. В ранние периоды мугам изучался в качестве составляющей единой музыкальной традиции наряду с арабским и турецким макамом, персидским дестгяхом и другими локальными представителями мугамо-макамной традиции, и не ассоциировался исключительно с азербайджанской культурой. Однако теоретические и музыкальные труды азербайджанских мастеров мугама и музыковедов пост-советского периода создали возможность западному слушателю познакомиться с мугамом, как с частью современной жизни Азербайджана. В 2008 году ЮНЕСКО объявил азербайджанский мугам одним из "шедевров устного и нематериального наследия человечества"
Ханенде Сеид Шушинский (второй слева) со своим ансамблем в 1916 году.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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