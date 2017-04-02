Кавказская Албания являлась ареной непрерывной борьбы

02.04.2017 | 22:46

Населявшим ее в то время племенам и народностям приходилось все время бороться с персами, тюрками, римлянам, и другими многочисленными врагами. Это были войны за свободу и независимость Албании.

Освободительный характер этих войн определял высокую моральную стойкость албанского войска в обстановке численного превосходства противника. На рубеже двух эр народы Кавказа вынуждены были вести тяжелые изнурительные войны с римлянами и парфянами, соперничавшими за гегемонию в Малой Азии и в Закавказье.

Борьба албан, иберов и армян против римской агрессии имела большое историческое значение и заметно повлияла на ход дальнейшего исторического развития Кавказа. Здесь фактически было не только приостановлено движение римлян, но и серьезно подорвана их политическая мощь, что в известной мере способствовало ускорению распада Римской державы. Не менее яркие страницы в историю вписали кавказские народы и своей борьбой против усилившейся в I в. н. э. Парфии. В 34 г. н. э. парфяне совершили поход в Армению. На помощь армянам пришли иберы и албаны во главе с царем Иберии Фарсманом. Они разгромили войско парфян, причем здесь большую роль сыграла иберийская и албанская пехота, состоящая из горцев. Об этой битве сохранились яркие свидетельства римского историка Тацита, описывающего военную доблесть

и свободолюбие кавказских народов.

Во внешнем положении государств Закавказья значительную роль сыграло соприкосновение их с Римом. Народы Закавказья впервые непосредственно столкнулись с римлянами в период третьей Митридатовой войны. После победы над царём Армении Тиграном II Помпеи в 65 г. до н. э. двинулся против албанов. Албаны и иберы отличались высокой боеспособностью. Они сражались и в пешем строю, и на конях, в панцырях и легковооружёнными. Оружием им служили копья и луки, кроме панцырей они имели щиты и шлемы из звериной кожи. Римлянам, вторгшимся на их территорию, они оказали упорное сопротивление. Но превосходство в военной технике обеспечило победу войскам Помпея. Во время походов Помпея, в 66 до н. э. Преследуя Митридата Евпатора, Помпей через Армению двинулся в сторону Кавказа и в конце года расположил войско на зимние квартиры тремя лагерями на Куре, на границе Армении и Албании. Видимо, первоначально вторжение в Албанию не входило в его планы; но в середине декабря албанский царь Ороз переправился через Куру и неожиданно атаковал все три лагеря, но был отбит. На следующее лето Помпей, со своей стороны, в качестве возмездия совершил неожиданное нападение на Албанию и совершенно разгромил в бою албанское войско, частью окружив и уничтожив, частью загнав в соседний лес и там сжегши; после этого он даровал албанам мир и взял у них заложников, которых провёл в своём триумфе. Албаны с римлянами заключили мир, она не привела к подчинению Албании. Из Албании Помпеи двинулся в Иберию, где в это время правил царь Артаг. Римляне захватили Армази и, сломив сопротивление иберов, потерпев поражение, принудили Артага заключить мир, после чего римляне подчинили Колхиду. Установление римского владычества в западных частях Передней Азии стало оказывать значительное влияние — прямое или косвенное — на положение народов Закавказья. Албания долгое время сохраняла внутреннюю самостоятельность. В последней четверти IV в. Албания, воспользовавшись разделом Армении между Римом и Ираном, расширила свои владения.

В итоге этих кровопролитных войн Армения и Иберия получила вассальную зависимость от Рима, а Албания заключила мирный договор о союзничестве и находилась в полной независимости от Рима.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова