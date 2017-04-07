15 фактов про Азербайджан

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15 фактов про Азербайджан07.04.2017 | 18:49
1. В СССР работал единственный в стране завод кондиционеров, и был он именно в Баку.
2. Первая в мире современная нефтяная скважина пробурена в Биби-Эйбат, Баку.
3. В репертуаре выдающегося азербайджанского певца Рашида Бейбутова было около 30 песен о Баку.
4. Города Товуз и Гёйгёль построили немцы и раньше они назывались: Траубенфельд и Еленендорф.
5. Азербайджан – первая мусульманская страна, которая предоставила женщинам равные политические права с мужчинами.
6. В Баку была запущена первая в Советском Союзе электричка.
7. В Баку в начале 20 века добывалось 50% всей мировой нефтобычи, а во время Второй мировой войны Баку снабжал топливом всю советскую армию, обеспечивая до 85% ее потребностей.
8. Зия Буниятов единственный в бывшем Союзе ученый-академик, Герой Советского Союза, который командовал в годы Великой Отечественной войны дисциплинарным батальоном (штрафбатом).
9. Первая музыкальная опера на мусульманском Востоке была поставлена именно в Баку - это была опера "Лейли и Меджнун".
10. В 1850 году население Баку составляло около 7400 человек.
11. Средняя годовая температура Баку и земного шара совпадают до десятых долей (14,2 градуса).
12. Известная во всем мире Нобелевская премия состоит и из капитала, заработанного Альфредом Нобелем от эксплуатации Бакинской нефти.
13. По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире (имеется около 350 из 800 грязевых вулканов). Геологи НАСА, изучившие природу Марса, сделали вывод о том, что грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями красной планеты.
14. На картине Сальвадора Дали "Геополитический ребенок" женщина указывает пальцем на Баку. Возможно это случайность, но вполне может быть, что гениальный художник вложил в это некий тайный смысл.
15. В 2003 году модель бакинской Девичьей башни пополнила экспозицию известного в мире музея «Минимондус» в австрийском городе Клагенфурт, где находится 148 миникопий уникальных историко-архитектурных памятников из более чем 50 стран.
Валерия Верхорубова
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