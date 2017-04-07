15 фактов про Азербайджан

07.04.2017 | 18:49

1. В СССР работал единственный в стране завод кондиционеров, и был он именно в Баку.

2. Первая в мире современная нефтяная скважина пробурена в Биби-Эйбат, Баку.

3. В репертуаре выдающегося азербайджанского певца Рашида Бейбутова было около 30 песен о Баку.

4. Города Товуз и Гёйгёль построили немцы и раньше они назывались: Траубенфельд и Еленендорф.

5. Азербайджан – первая мусульманская страна, которая предоставила женщинам равные политические права с мужчинами.

6. В Баку была запущена первая в Советском Союзе электричка.

7. В Баку в начале 20 века добывалось 50% всей мировой нефтобычи, а во время Второй мировой войны Баку снабжал топливом всю советскую армию, обеспечивая до 85% ее потребностей.

8. Зия Буниятов единственный в бывшем Союзе ученый-академик, Герой Советского Союза, который командовал в годы Великой Отечественной войны дисциплинарным батальоном (штрафбатом).

9. Первая музыкальная опера на мусульманском Востоке была поставлена именно в Баку - это была опера "Лейли и Меджнун".

10. В 1850 году население Баку составляло около 7400 человек.

11. Средняя годовая температура Баку и земного шара совпадают до десятых долей (14,2 градуса).

12. Известная во всем мире Нобелевская премия состоит и из капитала, заработанного Альфредом Нобелем от эксплуатации Бакинской нефти.

13. По количеству грязевых вулканов Азербайджан занимает первое место в мире (имеется около 350 из 800 грязевых вулканов). Геологи НАСА, изучившие природу Марса, сделали вывод о том, что грязевые вулканы Азербайджана схожи по своему строению с возвышенностями красной планеты.

14. На картине Сальвадора Дали "Геополитический ребенок" женщина указывает пальцем на Баку. Возможно это случайность, но вполне может быть, что гениальный художник вложил в это некий тайный смысл.

15. В 2003 году модель бакинской Девичьей башни пополнила экспозицию известного в мире музея «Минимондус» в австрийском городе Клагенфурт, где находится 148 миникопий уникальных историко-архитектурных памятников из более чем 50 стран.

Валерия Верхорубова