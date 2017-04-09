Порой мне кажется, что я родился совсем не в то время...

09.04.2017 | 21:34

Нынешнее поколение принадлежит алчным мерзавцам, доступным женщинам, деньгам и тусовкам. Все самое важное обесценилось.. Стало никому не нужным, ненадежным и неинтересным. Люди забыли о верности, о простом человеческом счастье, о том, что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус в обществе и наличие денег в вашем бумажнике. Существуют люди, которые любят, ждут и ценят. Они знают, что такое верность, они прекрасно понимают, что им нужен только один, и любят они только одного. Они верны своему выбору, и верны своему человеку, которого выбрали. И я не вижу смысла размениваться на пустышек, проводя ночи с валютными людьми, когда дома ждет та, что будет поднимать тебя, в какой бы яме ты не оказался. Будьте верны человеку, которого выбрали. Ведь красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.

Валерия Верхорубова