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Порой мне кажется, что я родился совсем не в то время...

09.04.2017  |  21:34

Порой мне кажется, что я родился совсем не в то время...

Нынешнее поколение принадлежит алчным мерзавцам, доступным женщинам, деньгам и тусовкам. Все самое важное обесценилось.. Стало никому не нужным, ненадежным и неинтересным. Люди забыли о верности, о простом человеческом счастье, о том, что существуют люди, которым совсем не важен ваш статус в обществе и наличие денег в вашем бумажнике. Существуют люди, которые любят, ждут и ценят. Они знают, что такое верность, они прекрасно понимают, что им нужен только один, и любят они только одного. Они верны своему выбору, и верны своему человеку, которого выбрали. И я не вижу смысла размениваться на пустышек, проводя ночи с валютными людьми, когда дома ждет та, что будет поднимать тебя, в какой бы яме ты не оказался. Будьте верны человеку, которого выбрали. Ведь красивых слишком много, но одной красоты так презрительно мало.

Валерия Верхорубова

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