Владикавказ – наш город гордый

13.04.2017 | 18:49

Туман сливается с горами, В плену у этой красоты. Как можно только лишь словами Все описать твои черты. Знакомый Терек, парки, скверы, Твой Александровский проспект, Здесь я родился. Твердо верю, Что лучше города и нет. То суетливый, то спокойный, Неповторимый он всегда, Владикавказ – наш город гордый, Ему столетья – не года! Он молод, светел и чудесен, Как сотни лет тому назад. Рождалось тут немало песен, Которым в жизни каждый рад. Идти могу почти вслепую По городу, что мне знаком. Уеду – без него тоскую. До встречи, милый отчий дом! До встречи, нового свиданья, Мечта и сказка, дивный сон, Владикавказ – очарованье, В тебя, как в детстве, я влюблен!

Валерия Верхорубова