en in english ge ქართულად
 
суббота, 15 апреля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Закон кармы - священный для осетинского народа

15.04.2017  |  09:23

Закон кармы - священный для осетинского народа

У Осетинского народа был известен закон кармы — что посеешь, то и пожнешь: "Чи цы кӕны — уый йӕхицӕн, хорзӕй ӕмӕ ӕвзӕрӕй", так как верили в бессмертие души, в то, что, по итогам прожитой жизни определяется дальнейшая судьба конкретной души. Ибо "на землю человек спускается за опытом, как водолаз за жемчугом". Более того, земной мир осетины называют Мӕнг Дуне (Мнимый Мир), загробный — Ӕцӕг Дуне (Мир Настоящий) и считали, что земная жизнь дана для того, чтобы человек пройдя испытания, получив уроки, очистился, достиг более высокого уровня сознания, получил полный цикл духовного опыта, оставшись совершенным проводником Божественного света. Поэтому, прежде всего миропонимание осетин сводилось к НРАВСТВЕННОЙ ЧИСТОТЕ.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100