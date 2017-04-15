Закон кармы - священный для осетинского народа

15.04.2017 | 09:23

У Осетинского народа был известен закон кармы — что посеешь, то и пожнешь: "Чи цы кӕны — уый йӕхицӕн, хорзӕй ӕмӕ ӕвзӕрӕй", так как верили в бессмертие души, в то, что, по итогам прожитой жизни определяется дальнейшая судьба конкретной души. Ибо "на землю человек спускается за опытом, как водолаз за жемчугом". Более того, земной мир осетины называют Мӕнг Дуне (Мнимый Мир), загробный — Ӕцӕг Дуне (Мир Настоящий) и считали, что земная жизнь дана для того, чтобы человек пройдя испытания, получив уроки, очистился, достиг более высокого уровня сознания, получил полный цикл духовного опыта, оставшись совершенным проводником Божественного света. Поэтому, прежде всего миропонимание осетин сводилось к НРАВСТВЕННОЙ ЧИСТОТЕ.

Валерия Верхорубова