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﻿Тамга — родовой фамильный знак

19.04.2017  |  14:30

﻿Тамга — родовой фамильный знак

Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял её. В быту народов Северного Кавказа тамги играли большую роль -они выполняли самые разнообразные функции: от элементарного знака собственности, наносимого на вещи или тело животного, до фамильного герба. Они вышивались на свадебном флаге, высекались на надмогильных плитах. Наиболее распространена тамга у адыгов, осетин и др.

1. — Кабардинские тамги Также бывают Осетинские тамги, Абазинские тамги, Абхазские тамги

Валерия Верхорубова

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