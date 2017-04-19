﻿Тамга — родовой фамильный знак

19.04.2017 | 14:30

Как правило, потомок определённого рода заимствовал тамгу своего предка и добавлял к ней дополнительный элемент либо видоизменял её. В быту народов Северного Кавказа тамги играли большую роль -они выполняли самые разнообразные функции: от элементарного знака собственности, наносимого на вещи или тело животного, до фамильного герба. Они вышивались на свадебном флаге, высекались на надмогильных плитах. Наиболее распространена тамга у адыгов, осетин и др.

1. — Кабардинские тамги Также бывают Осетинские тамги, Абазинские тамги, Абхазские тамги

Валерия Верхорубова