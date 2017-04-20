﻿Крепость-замок Жабо-Кала в Хуламо-Безенгийском ущелье

|in english
|ქართულად
четверг, 20 апреля 2017
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Тамга — родовой фамильный знак 2017-04-19 14:30
- Первый рыцарь Азербайджана 2017-04-18 08:37
-
- Роман о жизни армянского народа - "Самвел" 2017-04-17 09:23
-
- Закон кармы - священный для осетинского народа 2017-04-15 09:23
- Владикавказ – наш город гордый 2017-04-13 18:49
Аналитика
Крепость-замок Жабо-Кала в Хуламо-Безенгийском ущелье20.04.2017 | 09:23
"Из монументальных памятников средневекового зодчества Кабардино- Балкарии — это одно из самых уникальных сооружений с усовершенствованной планировкой", — восторженно писал историк Исмаил Мизиев. Воздвигнутый в XIV-ХV вв. на недоступной с трех сторон скале, он имел высокую башню в три этажа. Защитники крепости в смутные времена, располагая запасами воды и продовольствия, были способны держать глухую оборону длительное время. От этого, когда-то грозного, стража ущелья, лишенного людской заботы и охраны, сохранились лишь полуразрушенные стены…
Автор: [id10949977|Тенгиз Мокаев]
#КБР@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info новости статьи все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter