﻿Крепость-замок Жабо-Кала в Хуламо-Безенгийском ущелье

20.04.2017 | 09:23

"Из монументальных памятников средневекового зодчества Кабардино- Балкарии — это одно из самых уникальных сооружений с усовершенствованной планировкой", — восторженно писал историк Исмаил Мизиев. Воздвигнутый в XIV-ХV вв. на недоступной с трех сторон скале, он имел высокую башню в три этажа. Защитники крепости в смутные времена, располагая запасами воды и продовольствия, были способны держать глухую оборону длительное время. От этого, когда-то грозного, стража ущелья, лишенного людской заботы и охраны, сохранились лишь полуразрушенные стены…

Автор: [id10949977|Тенгиз Мокаев]

#КБР@caucasus_now

Валерия Верхорубова