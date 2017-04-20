en in english ge ქართულად
 
четверг, 20 апреля 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

﻿Крепость-замок Жабо-Кала в Хуламо-Безенгийском ущелье

20.04.2017  |  09:23

﻿Крепость-замок Жабо-Кала в Хуламо-Безенгийском ущелье

 

"Из монументальных памятников средневекового зодчества Кабардино- Балкарии — это одно из самых уникальных сооружений с усовершенствованной планировкой", — восторженно писал историк Исмаил Мизиев. Воздвигнутый в XIV-ХV вв. на недоступной с трех сторон скале, он имел высокую башню в три этажа. Защитники крепости в смутные времена, располагая запасами воды и продовольствия, были способны держать глухую оборону длительное время. От этого, когда-то грозного, стража ущелья, лишенного людской заботы и охраны, сохранились лишь полуразрушенные стены…

Автор: [id10949977|Тенгиз Мокаев]

#КБР@caucasus_now

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100