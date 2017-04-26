Вклад Дагестана в дело разгрома фашистской Германии

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Вклад Дагестана в дело разгрома фашистской Германии26.04.2017 | 09:23
Знаете ли Вы?
Дагестан внес свой достойный вклад в дело разгрома фашистской Германии, как на полях сражений, так и достойным трудом в тылу. В первый же день войны в городах и районах Дагестана стихийно возникали многолюдные митинги, на которых население выражало свою готовность защитить Родину. Городские и районные военкоматы были заполнены горцами, требовавшими немедленной отправки их на фронт. В армию уходили целые семьи.
В республике были созданы отряды народного ополчения, в которых на начало октября 1941 года насчитывалось около 12 тыс. человек. Для борьбы с вражескими десантами, лазутчиками и шпионами к концу 1941 г. в республике были созданы 39 истребительных отрядов, в которых насчитывалось более 2 тысяч человек.
В годы Великой Отечественной войны из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126432 человека.
Кроме того, до начала войны в частях армии и военно-морского флота служили 16 тыс. дагестанцев, которые, как и другие военнослужащие, первыми приняли на себя удар немецко-фашистских войск.
Таким образом, на фронтах ВОВ участвовало свыше 158 тыс. дагестанцев, более 90 тыс. из которых не вернулось с полей сражений. Отечественная война 1941—1945 гг. стала величайшей трагедией для всей страны. Не было в Дагестане семьи, не потерявшей своих близких. Война тяжело отразилась на экономике республики.
Однако народы Дагестана вместе со всеми народами СССР одержали победу над фашизмом, 52 дагестанца стали Героями Советского Союза.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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