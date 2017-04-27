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Какой национальности душа?27.04.2017 | 08:21
Какой национальности душа? Какой ей ближе цвет волос? Смешно? А почему спешат Поднять о разности вопрос?
А почему тогда кричат: "Мы в целом Мире лучше всех". Когда такое говорят, Во мне всегда лишь горький смех.
И, если, в чём- то ты велик — Скорее поделись с соседом. Всем расскажи, чего достиг, Пусть будут общими победы.
Национальность нам дана, Прекрасное дарить другому. А мы? Чуть что, скорей война, Приносим смерть чужому дому.
У всех народов горе есть, И кладбища, где слёз не мало. Да и других невзгод не счесть, Ещё извне идут печали.
Вы что?! Другого цвета кожа И это, сразу, повод драться? Но души так у всех похожи, Мы помогать должны стараться.
Костёлов больше пусть родится, Мечетей, синагог, церквей. Тогда, весь Мир преобразится! И будет меньше зла людей.
Валерия Верхорубова
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