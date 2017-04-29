Гора Бабаку является одной из красивейших вершин Дагестана

29.04.2017 | 16:22

Находится она в Лакском районе и имеет высоту 3997 м.

У лакцев она считается священной, и местные жители по более доступным тропам регулярно совершают сюда восхождения, чтобы очиститься от грехов.

Считается, что человек, имеющий тяжкий груз грехов, никогда не сможет подняться на вершину, а альпинистов здесь ждут маршруты от 1 до 4 категории сложности.

Маршрут начинается от села Бурши, откуда по долине реки Бурши до слияния рек Акулаку и Арциленех 3 часа пути, затем необходимо свернуть направо по долине рек Арциленех в цирк на высоту 3000 м.

Перед Вами открывается вид на стройную панораму Бабаку (Шило-гора). Хорошо просматриваются перевалы, отделяющие гребни Бабаку от основного хребта. Вид на стены и ступени Бабаку грандиозен. Вершина находится в северном отроге Самурского хребта.

#Дагестан@caucasus_now

Валерия Верхорубова