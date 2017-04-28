Ингушские боевые башни "Воув"

28.04.2017 | 17:33

Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов так выразился об Ингушских башнях:

Ингушские боевые башни "Воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом для человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо.

Е. И. Крупнов «Средневековая материальная культура Ингушей», М., 1971.

#Ингушетия@caucasus_now

Валерия Верхорубова