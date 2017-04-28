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Аналитика
Ингушские боевые башни "Воув"28.04.2017 | 17:33
Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов так выразился об Ингушских башнях:
Ингушские боевые башни "Воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом для человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо.
Е. И. Крупнов «Средневековая материальная культура Ингушей», М., 1971.
#Ингушетия@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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