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Ингушские боевые башни "Воув"

28.04.2017  |  17:33

Ингушские боевые башни

Известный археолог, кавказовед Е. И. Крупнов так выразился об Ингушских башнях:

Ингушские боевые башни "Воув" являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом для человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо.

Е. И. Крупнов «Средневековая материальная культура Ингушей», М., 1971.

#Ингушетия@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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