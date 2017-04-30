Кто такие ﻿натухайцы

30.04.2017 | 21:08

Натухайцы (самоназвание — адыгэ, нэткъуадж, нэтыхъуай) — один из субэтносов адыгов.

До Русско-Кавказской войны и последовавшей депортации Натухай(территтория натухайцев) была одной из самых густонаселенных областей Черкесии, занимала Таманский полуостров и восточное побережье Азовского моря. В настоящее время "натухайцы" проживают в ауле Натухай и дисперсно в разных населенных пунктах Республики Адыгея и за её пределами, в том числе за пределами России. Небольшое количество натухайцев сейчас живёт в Израиле.

Максидов, Анатолий Ахмедович писал: "в обстоятельном исследовании А. Ю. Чирга отмечается тесная связь между вовлеченностью населения черкесского побережья в торговые операции с купеческими домами Анатолии и тем, какие внешнеполитические приоритеты характеризовали курс западно-адыгских земель — Натухая, Шапсугии, Убыхии и Абадзехии"

Если адыги (под разными этнонимами) были известны древним историкам и этнографам ещё до нашей эры, то адыгское племя (субэтнос) натухайцев стало известно выделяться относительно недавно, примерно за сотню лет до начала Русско-Кавказской войны.

1762 год — Пейсонель М. просто указал племя "Натухай" в списке черкесских племен.

1823 год — Русский историк кавказаБроневский, Семён Михайлович в своем описании "Область черкесов" написал —

"Натухажцы или правильнее нахт-окаже, — сильное колено, живут на нижнем скате Черных гор, частью примыкающих к Чёрному морю повыше Анапы и частью подающихся на севере до Кубани. Земли их сопредельные с Большою Абхазиею, начинаются в 20 вестах на юг от Суджук-Кале (Новороссийск) по западной стороне Кавказа и по берегам Чёрного моря, простираясь во внутренность гор около 100 верст по следующим речкам: Атакум (здесь живёт род Куйчука), Бакан (Харзеков род), Цемес. В горах, идущих на север до Кубани, земли натухажей простираются вдоль по сей реке на 40 верст расстояния с запада на восток по следующим речкам: Тазипш (здесь живёт Щубаков род, имеющий старшину Навруза), Джуп (род Газан-Шукши), Прибебс (род Ислам-Шукши), Щупш (тот же род), Непиль (деревни старшины Шумако-Кашо), Псиф (прежде здесь был город темиргойского владельца по имени Синд-гир Шанджир), Кудако (деревни родов: Немера, При-Мурзы и Шупаш-Хаши). Натухажи состоят во вражде со всеми своими соседями, кроме жанинцев."

В 1837 году — генерал-лейтенант русской службы Бларамберг, Иван Фёдорович, выполняя задание Российского правительства составил "Историческое, топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа", ч. 1-3. 1836 (Центральный государственный архив. ВУА, дело № 18508)), в котором написал —

"Натухайцы (Natchkwadja, Nathoukaitch) расселены от побережья Чёрного моря и устья реки Кубань на восток до маленькой речки Небеджея (Nebedjeia), берущей начало в горах Маркотх (Markotkh), от её истоков до впадения справа в Атакуй и вдоль её левого берега до Кубани. Их долины окружены скалами и покрыты редким лесом. Земледелие у этого племени развито незначительно, зато благодаря своим прекрасным пастбищам они имеют возможность больше заниматься скотоводством. Беспрерывные войны, которые они ведут, и их склонность к разбою оставляют им мало времени для того, чтобы заниматься хозяйством. Мы уже говорили о том уважении и почитании, которыми пользуются княжеские семейства у горцев вообще; У натухайцев это — князья Тлестан и Джангерий — Tlestan, Djangheri. Что касается остальных черкесских племен, то в силу демократического устройства власти у них имеются лишь старейшины. У натухайцев — семейства: Супако Soupako