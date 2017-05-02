Кто такие талыши

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Аналитика
Кто такие талыши02.05.2017 | 10:20
Талыши́ (тал. толышон / tolışon) — древний народ Южного Кавказа, имеющий арийское происхождение и сформировавшийся на значительном кавказском субстрате, исторически проживающий в горной и предгорной области Талыш, примыкающей к юго-западному побережью Каспийского моря(юго-восток Азербайджана и северо-запад Ирана). Талышский язык относится к иранской языковой группе (северо-западная подгруппа, тати-талышское ответвление) индоевропейской семьи языков.
По официальным данным, общая численность талышей во всём мире —256 000 человек. По различным исследованиям от 500 000 до 915 000
#caucasus_faces@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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