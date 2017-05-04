Осетинские пословицы и поговорки

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Архив аналитики
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Осетинские пословицы и поговорки04.05.2017 | 19:24
Пальцы одинаковы: какой ни порежешь - больно.
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Одно проникновенное слово сломит душу скорее, чем десять ударов.
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Лучше сидеть голодным у своего очага, чем сытым за чужим столом.
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Кто смотрит со стороны, тот видит больше.
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Кто не любит своего народа, тот не полюбит и чужого.
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Когда народ един, он горы сдвинет.
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Как ни мути родник, он все равно очистится.
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Даже для врага будь правдивым свидетелем.
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Правда сильнее силы.
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Родственник неродственником стать не может.
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Из одного полена костра не разведешь.
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Когда нужно, можно и за волка заступиться.
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Война начинается с отдельных выстрелов.
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Башню рушит собственный камень.
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Вбитое в голову знание - не мудрость.
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Кто не осознает ошибку - делает другую.
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Боль от ушиба проходит, а боль от дурного слова не проходит.
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В пустом селе лиса - владыка.
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Горю не подчиняйся.
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В темноте и слабый огонек далеко светит.
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Взвешивать - не вредно, но слишком усердствовать в этом - стыдно.
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Волк остается волком и в шкуре ягненка.
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Глаза неуча слепы.
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Два глаза весь мир видят, а друг друга - никогда.
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Две росинки - и те друг на друга не похожи.
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Беден карман, зато сердце богато.
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Добро и звери помнят.
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Доброе слово - дверь в душу.
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Доброе слово - дверь в сердце.
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Доброе слово и змея разумеет.
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Доброму коню добрый всадник под стать.
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Доверять - хорошо, слишком доверять - опасно.
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Дуб свой рост не спеша набирает.
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Если зуб зашатался, он уже не окрепнет.
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Если не смог войти в дверь, в окно не лезь.
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Если нет у тебя в доме зерна, то не будет и мышей.
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Если хочешь купить - не торгуйся.
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Если хочешь узнать себя - спроси людей.
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Если человек захочет - и на голой вершине цветы зацветут.
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Желания охотника и медведя не совпадают.
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Жеребенка выбирают по матери.
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И моё плохое, и моё хорошее - моё.
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И плохой не всегда плох.
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За правое дело не упрекают.
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Иные люди свой быламык считают вкуснее чужого дзыкка.
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Как ты обходишься с другом, таким и он будет.
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Какой камень - такой от него и осколок.
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Ключ подбирают к замку, а не замок к ключу.
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Когда многие считают покойника своим, он остается непохороненным.
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Много ума - много силы.
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Не будь слишком сладок - тебя каждый съест, не будь слишком горек - от тебя отвернутся.
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Не стыдно спуститься по дороге, стыдно остаться в стороне.
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Неправый всегда о правде говорит.
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Ни о ком не будешь думать - тебя никто не вспомнит.
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Одна добрая черта и у дурня бывает.
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Ореховое дерево с корней гниет.
+++
Валерия Верхорубова
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