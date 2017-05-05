Интересные фамилии Северной и Южной Осетии

05.05.2017 | 18:49

Фамилии — арвадалта Северной и Южной Осетии (список)

"Æрвадæлтæ" — букв, "из одного костра" (осет.) — термин, обозначающий коллектив родственников, являющихся членами различных фамилий, но ведущих свое происхождение от одного общего предка (родственные фамилии). Единство арвадалта основывалось на сознании общего происхождения. По своему содержанию этот термин восходит к так называемой большой семье ("стыр мыггаг"), куда входили не только родные, но и двоюродные, троюродные и т. д. братья и сестры. Представители арвадалта считались близкими родственниками и среди них долго господствовало (что прослеживается и в настоящее время) правило экзогамии, то есть запрещались браки не только между членами одного и того же рода, но и между членами всех родов, входящих в одно и то же братство фамилий. Брак между

такими родственными фамилиями у осетин допускался не раньше девятого поколения.

Замечания к списку арвадалта:

Список арвадалта взят из книги З. Д. Гаглойти "Очерки энографии осетин" (Изд. "Мецниереба", Тбилиси, 1974). Изменена только структура перечня для удобства нахождения искомой фамилии. Список далеко не полный, наверняка могут встретиться ошибки. Однако мы решили опубликовать его, так как книга З. Д. Гаглойти, изданная малым тиражом, давно уже стала раритетом, других опубликованных материалов по данной теме, насколько нам известно, пока не существует. Однако время уходит; все меньше людей в Осетии знают своих арвадалта. Поэтому список надо исправлять и дополнять. Мы с благодарностью примем все пожелания знающих свою родословную читателей, критические замечания и предложения по улучшению и уточнению информации об арвадалта.

В скобках первой указана ведущая фамилия родственной группы. Если скобки отсутствуют, то первая фамилия и есть ведущая. Фамилиии-арвадалта Южной Осетии отмечены сокращением "ЮО".

Абаевы — Зораевы — Икаевы — Осиаевы — Беслекоевы (ЮО)

Авлоховы — Музаевы — Елкановы — Четиевы

Авсавовы (Бекузаровы — Дзгоевы — Томаевы — Авсавовы)

Авсановы (Бицекуевы — Авсановы — Хосиевы)

Агнаевы (Амбаловы — Агнаевы — Карсановы — Сугоровы — Таутиевы — Цабиевы)

Агнаевы (Амбаловы — Зангиевы — Агнаевы — Карсановы — Теджиевы — Таужиевы)

Айларовы — Амбаловы — Дзугаевы (ЮО)

Аккалиевы (Лаууоевы — Аккалиевы)

Аладжиковы (Куппеевы — Дзитоевы — Аладжиковы)

Албеговы — Икаевы — Батаровы — Ализаевы — Гусаевы

Албеговы (Худаловы — Албеговы — Седановы — Катаевы — Гагацовы — Икаевы — Годжиевы — Гергиевы) /предл. Х. Худаловым/

Алборовы (Блиевы — Цириховы — Дегоевы — Алборовы — Сасиевы)

Алборовы (Цогоевы — Алборовы — Кадзовы /Кадзаевы/)

Ализаевы (Албеговы — Икаевы — Батаровы — Ализаевы — Гусаевы)

Аликовы (Битаевы — Майрамукаевы — Аспиевы — Аликовы)

Аликовы (Тлаттовы — Аликовы — Асбиевы — Багиаевы)

Амбаловы — Агнаевы — Карсановы — Сугоровы — Таутиевы — Цабиевы

Амбаловы — Зангиевы — Агнаевы — Карсановы — Теджиевы — Таужиевы

Амбаловы (Дзугаевы — Амбаловы — Келехсаевы — Чеселаевы)

Амбаловы (Айларовы — Амбаловы — Дзугаевы) (ЮО)

Андиевы (Гутиевы — Андиевы — Арчиновы — Камбеговы — Дзестеловы)

Андреевы (Цагаевы — Гуриевы — Гамаоновы — Текоевы — Калицовы —

— Андреевы (Андреата) /все перечисленные фамилии считают себя происшедшими от Гуриевых/)