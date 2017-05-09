Скифы были прекрасными воинами

09.05.2017 | 16:23

Скифы были прекрасными воинами! В древности их отвага и умение воевать были известны повсюду! Оружие Скифов -лук и стрелы, короткий меч (акинак) и короткое копье! Скифские отряды были неуловимы! Они очень быстро передвигались, потому что каждый воин имел несколько лошадей! Скифы лавиной налетали на противника и осыпали его стрелами! А потом, не давая врагу опомниться, быстро исчезали на своих резвых конях. Такие налеты могли измотать даже самую лучшую армию того времени! Скифы доказали это, когда их пытался покорить персидский царь Дарий!

Персия была тогда самой сильной державой мира. Дарий привел в Скифию огромное войско. Царь скифов Иданфирс начал отходить, заманивая персов в глубь страны! Отступая, скифы уничтожали все на оставленной земле! Под ударами летучих скифских отрядов армия Дария таяла на глазах! У скифов не было городов, которые можно ограбить и разрушить. В широкой степи места хватало на всех! Стоять на смерть скифы собирались только в одном случае-если бы персы захотели разорить могилы их предков! Но персы не нашли могил! Дарий понял, что не сможет покорить Скифию! А тут еще скифы прислали ему такие дары: птицу, мышь, лягушку и пять стрел! Советник царя разгадал их значение:"Если вы, персы, не улетите в небеса, превратившись в птиц, или не скроетесь в землю, подобно мышам, или не прыгнете в озеро, обратившись в лягушек, то вы не вернетесь назад и падете под ударами наших стрел!"И гордый царь Дарий ушел из Скифии, признав свое поражение! А Скифы закрепили за собой славу непобедимого народа!

Валерия Верхорубова