Пословицы и поговорки осетин

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среда, 10 мая 2017
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Архив аналитики
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- Интересные фамилии Северной и Южной Осетии 2017-05-05 18:49
- Осетинские пословицы и поговорки 2017-05-04 19:24
Аналитика
Пословицы и поговорки осетин10.05.2017 | 14:23
"Бранится бессильный"
"Сталь закаляется в огне, человек - в борьбе и трудностях"
"Просить не стыдно, стыдно воровать"
"Что ты сделаешь для отца, то сделает для тебя твой сын"
"О чем тебя не спрашивают, о том много не говори"
"Доброе слово - дверь в душу"
"Не полезешь в воду - плавать не научишься"
"Стремись завоевать не мир, а его знания"
"Умный больше слушает, чем говорит"
О.Шамба "Пословицы горских народов Кавказа", 2002 год.
Валерия Верхорубова
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