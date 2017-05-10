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Пословицы и поговорки осетин

10.05.2017  |  14:23

Пословицы и поговорки осетин

 

"Бранится бессильный"

"Сталь закаляется в огне, человек - в борьбе и трудностях"

"Просить не стыдно, стыдно воровать"

"Что ты сделаешь для отца, то сделает для тебя твой сын"

"О чем тебя не спрашивают, о том много не говори"

"Доброе слово - дверь в душу"

"Не полезешь в воду - плавать не научишься"

"Стремись завоевать не мир, а его знания"

"Умный больше слушает, чем говорит"

О.Шамба "Пословицы горских народов Кавказа", 2002 год.

Валерия Верхорубова

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