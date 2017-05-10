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Интересные свадебные традиции Кавказа

10.05.2017  |  19:09

интересные свадебные традиции Кавказа

Раньше, во время осетинской свадьбы, когда парень начинал танцевать с девушкой, которая ему нравилась, во время танца он снимал шапку, держа ее одной рукой, затем делал как бы обхватывающее движение и за спиной девушки хватал шапку другой рукой.

Тем самым девушка оказывалась в довольно маленьком пространстве и начинала кружиться. В это время родственники девушки вставали и, не вытаскивая полностью, обнажали часть своих кинжалов. Если во время своего кружения девушка задевала руку или шапку парня, или же парень, касался девушки, то дело могло дойти до кровопролития.

Казалось бы, странное поведение. Но весь смысл в том, что парень давал девушке понять – он готов рискнуть за нее жизнью

Валерия Верхорубова

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