﻿Алано-осетинская арфа — древнейший народный музыкальный инструмент

12.05.2017 | 14:14

Алано-осетинская арфа — древнейший народный музыкальный инструмент (12-струнная арфа, осет. дыууадæстæнон фæндыр). Дыууадæстæнон фæндыр (букв. "двенадцатиструнная арфа") — один из древнейших музыкальных инструментов, разновидность угольной арфы со струнами из конского волоса. Изобретение дыууадæстæнон фæндыр "принадлежит" одному из героев осетинского Нартовского эпоса — Сырдону.

Известный осетинский художник, режиссер, сценограф, скульптор, график и поэт Азанбек Джанаев говорил:"Нартский эпос привлекает тем, что это не просто сказки или предания прошлого, это широчайший охват грандиозных событий и потрясений разных эпох и времен. События такого монументального масштаба, от которых зависело существование самого осетинского народа, не могут не волновать художника. Но помимо исторических событий в нартском эпосе волнуют бьющая фантазия создавшего его народа, поэзия, мудрость, мужество, гордость, чувство рода и племени, патриотизм…". Игра на дыууадæстæнон фæндыр и на хъисын фæндыре считалась, как писал К. Хетагуров, "исключительной привилегией наиболее даровитых мужчин" и имела в прошлом большие традиции. Игрой на Дыууадæстæнон фæндыр сопровождали свои сказания о нартах многие известные в прошлом в Осетии певцысказители — Созырыко Томаев, Дзицо Маргиев, Гисс Ханикаев, Александр Газзаев, Гаха Сланов, Ника Ханикаев и др.

Валерия Верхорубова