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"Два голоса в горах"

14.05.2017  |  16:11

"Два голоса в горах"

- Твердят, что здесь погрязло все во зле, Издревле здесь жестокость почиталась!

- Неправда, здесь, как на любой земле, Ценили сострадание и жалость.

- Что ж было свято в давние года Для этих гор, для здешнего народа?

- Здесь было и осталось навсегда: Священны хлеб, работа и свобода!

- Здесь, говорят, сражались племена, Чем кровь врага вода была дороже!

- Здесь знали кровь людей у всех красна, Хоть разны боги их и цвет их кожи!

- Чужую жизнь никто здесь не ценил, Здесь кровь текла, как в половодье реки!

- Неправда, тот, кто кровь чужую лил, Презренен был и проклят был навеки!

- Не здесь ли Прометея Зевс карал, Цепями к скалам приковав когда-то?

- Быть может, здесь, но ни одна из скал В жестокости богов не виновата!

©Кайсын Кулиев, 1967

Валерия Верхорубова

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