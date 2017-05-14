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"Два голоса в горах"14.05.2017 | 16:11
"Два голоса в горах"
- Твердят, что здесь погрязло все во зле, Издревле здесь жестокость почиталась!
- Неправда, здесь, как на любой земле, Ценили сострадание и жалость.
- Что ж было свято в давние года Для этих гор, для здешнего народа?
- Здесь было и осталось навсегда: Священны хлеб, работа и свобода!
- Здесь, говорят, сражались племена, Чем кровь врага вода была дороже!
- Здесь знали кровь людей у всех красна, Хоть разны боги их и цвет их кожи!
- Чужую жизнь никто здесь не ценил, Здесь кровь текла, как в половодье реки!
- Неправда, тот, кто кровь чужую лил, Презренен был и проклят был навеки!
- Не здесь ли Прометея Зевс карал, Цепями к скалам приковав когда-то?
- Быть может, здесь, но ни одна из скал В жестокости богов не виновата!
©Кайсын Кулиев, 1967
Валерия Верхорубова
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