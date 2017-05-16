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Слава для горца есть необходимость жизни

16.05.2017  |  12:54

Слава для горца есть необходимость жизни

"Слава для горца есть необходимость жизни, быть известным храбрецом в селении, в долине, в целых горах, т. е. в его мире — это высшая награда его трудов, его желаний. … Бедна его Родина, но спроси его, за что любит он Родину, он скажет: — здесь я делаю, что хочу, здесь я никому не кланяюсь: эти снега, эти горы берегут мою волю. … Природный румянец пробивался насквозь, лица их были правильны и красивы, тела статные, движения ловкие. Горы и свобода развивают человека лучше любого танцмейстера, любо было глядеть на это сильное, здоровое поколение."

(c)А. А. Бестужев-Марлинский

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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