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В 1937 году пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон

17.05.2017  |  12:56

В 1937 году пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон

Знаете ли Вы?

"В 1937 году пришел из Дагестана в Котлас целый эшелон, в котором были одни старики от 80 лет и старше. Они не знали русского языка и не выражали никакого желания с кем-нибудь общаться и рассказывать, почему они очутились здесь. В своих косматых папахах и домотканных одеждах они сидели молча на корточках, закрыв глаза. Пробуждались они от этой неподвижности только для того, чтобы делать намаз. Трудящиеся около УРЧ(учетно-распределительная часть) зеки объяснили нам, что все они были"изъяты" для ликвидации в Дагестане законов шариата. Дело в том, что многие дагестанцы не признавали советские суды и предпочитали обращаться к этим старикам судившим по исламским законам. Чтобы обратить жителей Дагестана к новым законам, всех стариков забрали, дали им без исключения-по десятке(10 лет заключения в концлагере) и отправили умирать на Север".

©Многолетний узник сталинских лагерей писатель Л. Разгон

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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