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Кухня народов Кавказа

17.05.2017  |  19:24

Кухня народов Кавказа

Кухня народов Кавказа:

1. Фыдджын - пирог с мясом. Осетинская кухня 2. Къуурдакъ - жаркое из субпродуктов. Карачаево-балкарская кухня 3. Джэдлыбжьэ - курица под соусом. Адыгская кухня 4. Чихиртма - густой куриный суп. Грузинская кухня 5. Афарар - лепешки с зеленью. Лезгинская кухня 6. Ачапа - стручки фасоли с орехом. Абхазская кухня 7.

Ариса - пшеничная каша с курицей. Армянская кухня 8. Корюк гоймак - яичница, приготовленная в печи. Кумыкская кухня

9. Кхотор - лепешки с начинкой. Бацбийская кухня

Валерия Верхорубова

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