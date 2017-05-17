Кухня народов Кавказа:

Ариса - пшеничная каша с курицей. Армянская кухня 8. Корюк гоймак - яичница, приготовленная в печи. Кумыкская кухня

1. Фыдджын - пирог с мясом. Осетинская кухня 2. Къуурдакъ - жаркое из субпродуктов. Карачаево-балкарская кухня 3. Джэдлыбжьэ - курица под соусом. Адыгская кухня 4. Чихиртма - густой куриный суп. Грузинская кухня 5. Афарар - лепешки с зеленью. Лезгинская кухня 6. Ачапа - стручки фасоли с орехом. Абхазская кухня 7.

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