Кавказцы были одним из самых многочисленных народов

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Архив аналитики
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Кавказцы были одним из самых многочисленных народов18.05.2017 | 15:13
"В период войны население Кавказа оценивалось приблизительно в 4 млн человек, в Дагестане — 0,5 млн, из которых авары составляли 125 000.
Будучи исторически одним из основных и многочисленных племен, они населяли территорию, простирающуюся на 160 километров в длину от Чир-Юрта на севере до границ Закатал на юге и 72 километра в ширину.
Их язык состоит из двух основных диалектов — хунзахского и антзухского, которые очень сильно отличаются друг от друга, и множества малых. Хунзахский диалект, на котором говорили три имама — Кази-Мулла, Хамзат-бек и Шамиль, а также все их основные помощники, вполне естественно стал официальным языком мюридизма,
а поэтому — основным средством общения в Дагестане, поскольку воинственные и многочисленные авары занимали в стране центральное положение и потому поддерживали тесные контакты с представителями других племен"
Джон Баддели Завоевание Кавказа русскими. 1720-1860
Валерия Верхорубова
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