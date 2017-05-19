Командующий опасался "генеральной войны" с турками...

19.05.2017 | 10:03

Командующий опасался, что ответные меры могут вызвать "генеральную войну" с турками (тем более что, по сведениям генерала, в набеге Сурхая участвовал турецкий Ибрагим-паша), но и оставить без последствий явный вызов не мог — это означало бы признать свое бессилие.

В итоге Румянцев решился напасть на собственные владения хана и достиг успеха: бригадир Леонтий Соймонов с драгунами отогнали 15 тысяч "сурхаевых баранов"; еще 12 тысяч захватил со своими людьми дербентский наиб и 13 тысяч увели табасаранцы и куралинцы.

(c)И.В.Курукин. "Персидский поход Петра Великого. Низовой корпус на берегах Каспия (1722-1735)"

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Валерия Верхорубова