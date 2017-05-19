Как осетин самураям за брата отомстил

19.05.2017 | 19:09

Как осетин самураям за брата отомстил, или эпизод участия осетин в Русско-японской войне 1904-1905 гг.

Газетная публикация времён Русско-японской войны 1904-1905 гг. хранившаяся в архивном деле о военной службе осетин в Императорской армии (архивная ссылка внизу). Отряд подполковника Александра Семеновича Мадритова в составе 2-х сотен и 2-х конно-охотничьих команд, прикрывал Российские войска в районе реки Ялу в Корее весной 1904 г.:

"Вольная Кавказская дружина. Г. Михайловский Гарин в "Нов. Дня" приводит между прочим рассказ военного корреспондента из отряда Мадритова - г. Козлова.

Что делала вольная Кавказская дружина! - восклицает г. Козлов. Прямо звери, а не люди. Были у нас два брата осетины - Гамаевы. Одного при атаке убили. Так было дело. Мы напали на город Анчжу и вдруг оказывается там японцы и залп. Бодров скомандовал сейчас-же спешиться, увести лошадей и залечь. Второй залп и Бодров, смертельно раненый, падает, но успевает передать команду и дальнейшие распоряжения. Положение наше такое: мы лежим все за разными бугорками в 70-100 саженях от города. Чуть кто покажется - готов. Так лежать надо до ночи, а дело началось с утра, - иначе пока будем бежать назад - перебьют всех, - всегда во время отступления больше всего потери. Этот убитый осетин Гамаев - красавец, оба брата красавцы, сильные, молодые, залёг рядом с Линевичем. И они указывали друг другу, где

выглядывает голова японца, корейца Линевич (отчаянно храбрый, сын генерала Линевича) говорит Гамаеву: "Я этого, а ты того бей". Гамаев не стреляет. Пригнулся головой и лежит. Линевич смотрит, а у него из виска кровь, мёртвый уже. Вечером по обоюдному соглашению стали убирать трупы раненых. Живой Гамаев, как узнал, что брата убили, стал страшно выть, как воют собаки. Но это было так ужасно, так страшно: страшнее всякого сражения - этот вой в темноте.

Так повыл часа два, взял кинжал, никакого другого оружия и исчез: в темноте. Никогда не забуду это ночь ни зги, только фонарики братьев милосердия японских, разыскивавших своих раненых.

- Ну, что-ж Гамаев?

- К утру возвратился, весь в крови, спокойный, говорит: "Брат отомщён: двенадцать умерло за него". Брата похоронили отдельно от общей могилы".

Центральный Государственный архив РСО-А. Фонд 224. Оп.1. Дело 260.

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Валерия Верхорубова