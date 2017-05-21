И природа, и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости

21.05.2017 | 10:30

В. Потто: И природа и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости". В своей политике на Северо — Восточном Кавказе особое внимание на рубеже XYIII-XIX веков Россия уделяла Чечне. Вот как видел эту ситуацию русский военный историк, которому принадлежат ряд работ по Кавказской войне В. Потто: И только завоевав Чечню, можно было принудить к покорности и мирной гражданской жизни горные народы восточной полосы Кавказа… И первые попытки русских посягнуть на нее и проникнуть в глубь страны, — экспедиция Пьери при графе П. Потемкине и Булгаковский штурм Ханкальского ущелья, — разрешились кровопролитнейщеми эпизодами. И природа и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости". Именно здесь разворачивались события, которые надолго отодвинули планы России покорить горцев Северного Кавказа.

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Валерия Верхорубова