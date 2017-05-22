Христианство пришло в Осетию не на пустое место

22.05.2017 | 08:21

Следует помнить, что христианство пришло в Осетию не на пустое место. Обычаи и традиции осетинского народа имеют очень древнее происхождение. Например, Обычай посвящения Богу "пирогов, пива и кусков мяса" упоминается в "Древнеегипетской книге мёртвых" написанной за 1,5 тысяч лет до рождения Христа. И занесён этот обычай, согласно современной науке, древнеиранскими племенами в период 3600 -3200 годов до нашей эры. А так как осетины являются носителями культуры древнеиранских народов, то надо полагать, что осетинский народ является в то же время ещё и хранителем обычая Священной трапезы и Священного молебна — куывда, существующего как минимум 5 тысяч лет. Естественно, что и происходит он не от христианского учения, как это пытаются нам доказать новоявленные "умники" миссионеры.

Ведь христианство существует всего 2 тысячи лет. Вера, доставшаяся осетинскому народу в наследство очень древняя, а вестником её, согласно Нартскому эпосу, является посланный Богом Сэуасса — Утро Истины (Сэу — раннее утро, асс — истина). Обычаи и традиции осетин сложены именно этой верой, а никакой либо другой. Здесь надо отметить, что христианская вера и вера осетин, значительно отличаются друг от друга. А это, уже то самое обстоятельство, которое как мы видим из определения, обеспечивает дезинтеграцию общества.

На фото святилище "Реком". А так же празднование одного из самых любимых и почитаемых праздников "Реком".😌

Ч-б фото [id166763872|Валера Икоев].

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова