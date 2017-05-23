Натухайцы — один из субэтносов адыгов

23.05.2017 | 09:02

Натухайцы (самоназвание — адыгэ, нэткъуадж, нэтыхъуай) — один из субэтносов адыгов. До Русско-Кавказской войны Натухай (территтория натухайцев) была одной из самых густонаселенных областей Черкесии, и занимала Таманский полуостров и восточное побережье Азовского моря. В настоящее время «натухайцы» проживают в ауле Натухай и дисперсно в разных населенных пунктах Республики Адыгея и за её пределами, в том числе за пределами России. Небольшое количество натухайцев сейчас живёт в Израиле (см. Израильские черкесы).

Если адыги (под разными этнонимами) были известны древним историкам и этнографам ещё до нашей эры, то адыгское племя (субэтнос) натухайцев начал выделяться относительно недавно, примерно за сотню лет до начала Русско-Кавказской войны.

Валерия Верхорубова