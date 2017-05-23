en in english ge ქართულად
 
вторник, 23 мая 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Натухайцы — один из субэтносов адыгов

23.05.2017  |  09:02

Натухайцы — один из субэтносов адыгов

Натухайцы (самоназвание — адыгэ, нэткъуадж, нэтыхъуай) — один из субэтносов адыгов. До Русско-Кавказской войны Натухай (территтория натухайцев) была одной из самых густонаселенных областей Черкесии, и занимала Таманский полуостров и восточное побережье Азовского моря. В настоящее время «натухайцы» проживают в ауле Натухай и дисперсно в разных населенных пунктах Республики Адыгея и за её пределами, в том числе за пределами России. Небольшое количество натухайцев сейчас живёт в Израиле (см. Израильские черкесы).

Если адыги (под разными этнонимами) были известны древним историкам и этнографам ещё до нашей эры, то адыгское племя (субэтнос) натухайцев начал выделяться относительно недавно, примерно за сотню лет до начала Русско-Кавказской войны.

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100