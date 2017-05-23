Натухайцы — один из субэтносов адыгов

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Христианство пришло в Осетию не на пустое место 2017-05-22 08:21
- И природа, и люди Чечни стояли крепко на страже своей независимости 2017-05-21 10:30
-
- Как осетин самураям за брата отомстил 2017-05-19 19:09
-
- Командующий опасался "генеральной войны" с турками... 2017-05-19 10:03
- Кавказцы были одним из самых многочисленных народов 2017-05-18 15:13
Натухайцы — один из субэтносов адыгов23.05.2017 | 09:02
Натухайцы (самоназвание — адыгэ, нэткъуадж, нэтыхъуай) — один из субэтносов адыгов. До Русско-Кавказской войны Натухай (территтория натухайцев) была одной из самых густонаселенных областей Черкесии, и занимала Таманский полуостров и восточное побережье Азовского моря. В настоящее время «натухайцы» проживают в ауле Натухай и дисперсно в разных населенных пунктах Республики Адыгея и за её пределами, в том числе за пределами России. Небольшое количество натухайцев сейчас живёт в Израиле (см. Израильские черкесы).
Если адыги (под разными этнонимами) были известны древним историкам и этнографам ещё до нашей эры, то адыгское племя (субэтнос) натухайцев начал выделяться относительно недавно, примерно за сотню лет до начала Русско-Кавказской войны.
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас