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Деревни абазин внешне и внутренне подобны черкесским

24.05.2017  |  09:03

Деревни абазин внешне и внутренне подобны черкесским

"Деревни абазин внешне и внутренне подобны черкесским. Они имеют, помимо необходимых комнат для семьи, отдельные помещения для гостей. Вместо печей они строят камины из плетня, обмазанного глиной. Дома абазин отличаются от домов черкесов только тем, что они никогда не располагаются в ряд, прямоугольно или рондо, и не имеют общего двора, но стоят отдельно, имеют маленький двор и обеспечивают свою безопасность прочными оградами, окружающими жилища. Крыши их домов — это легкие балки, крытые листьями и длинными стеблями травы. Кушетка или софа представляет собой разновидность дивана, изготовленного из дерева и стоящего внутри дома слева от входа; она покрыта войлоком и подушками. На стенах комнат развешаны шубы и другие предметы одежды, вооружения и пестрые соломенные коврики изысканной ручной работы. Под крышей они развешивают в связках свои зимние припасы, главным образом индийское зерно (кукурузу). Внутри жилищ или во дворе они выращивают тыкву и другие овощи. Их домашняя птица и пчелы такие же, как у черкесов. Одежда мужская и женская также подобна черкесской."

 

Петер-Симон Паллас.

Валерия Верхорубова

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