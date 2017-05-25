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Писатели древности о Кавказе

25.05.2017  |  18:11

Писатели древности о Кавказе

ИЗВЕСТИЯ ДРЕВНИХ ГРЕЧЕСКИХ И РИМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О КАВКАЗЕ К. Ган — собрал и перевел с подлинников, учитель Тифлисской 1-й гимназии. 1-й том "От Гомера до 6 века Н. Э." — изд. 1884 2-том "Византийские писатели" — изд. 1890

"…Такъ какъ произведенья древнихъ писателей въ подлиннике недоступны большинству нашей образованной публики и часть ихъ вообще трудно достать, а интересъ къ археологии у насъ несомненно существуетъ, то представляется необходимость оказать этой публике услугу собираниемъ и переводомъ материаловъ изъ древнихъ писателей.

 

Настоящий трудъ обнимаетъ въ хронологическомъ порядке пока приблизительно 15 столетий, начиная съ древнейшего писателя-Гомера, и кончая писателями 5-го столетья по P. X. Предполагаемая же вторая часть этого труда будетъ заключать въ себе главнымъ образомъ византийскихъ писателей, у которыхъ сравнительно еще больше сведений о Кавказе.

 

Въ географическомъ отношении заметки эти касаются не только территории настоящего Кавказа, но и соседнихъ земель, такъ какъ у древнихъ писателей довольно шатко обозначение границъ между Кавказскими и соседними съ ними народами; затемъ, мне кажется, что местами лучше дать лишнее, чемъ делать сокращения. Наконецъ, само собою разумеется, что при описании одного народа должно брать во внимание и те соседние народы, съ которыми тотъ соприкасался, велъ торговлю или войну. Объемъ пространства, занимаемаго этими народами, приблизительно следующий перешеекъ между Каспийскимъ и Чёрнымъ морями, ограниченный съ севера прямой линией, начиная съ устьевъ р. Дона до устьевъ р. Волги, а съ юга отъ устьевъ р. Икилъ — Ирмака (Казальмака) до города Решта… "

#circasbook_история #circasbook_этнология #circasbook

Валерия Верхорубова

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