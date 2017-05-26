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В Великой Отечественной Войне участвовали представители всех народов Советского Союза. Много и моих земляков ингушей защищали нашу Родину в те лихие годы. Об одном из ныне здравствующем казахстанце , ветеране26.05.2017 | 17:31
В Великой Отечественной Войне участвовали представители всех народов Советского Союза. Много и моих земляков ингушей защищали нашу Родину в те лихие годы. Об одном из ныне здравствующем казахстанце , ветеране
ВОВ, славном сыне ингушского народа Махмуде Хампиеве хочу рассказать. Родился Махмуд Османович
в 1919 году в селе Датых бывшей ЧИАССР. С детства был приучен к труду, работал в колхозе. В 1939 году его призвали в армию , а спустя непродолжительное
время Махмуд вместе с 14-тью соплеменниками уходит на финскую войну. К счастью война вскоре закончилась , и их разбросали по разным гарнизонам страны. Хампиева отправили на Камчатку , где он служил не далеко от Петропавловска. Здесь его и застала
Великая Отечественная Война.
После полугодичного обучения в танковой школе новоиспеченного сержанта отправляют в действующую армию. Он участвовал в Сталинградской битве. Молодой воин не дрогнул в этом аду. Затем всю войну достойно сражался с врагом , о чём свидетельствуют его боевые награды. Перенёс неоднократные контузии и ранения. Но это его не сломило , танкистом вместе с однополчанами дошёл до Берлина. После победы над фашистской Германией сразу же был отправлен на Дальневосточный
фронт. Здесь он воевал до разгрома Японии. При освобождении Курильских островов был тяжело ранен в шею. В 1946 Махмуд Хампиев был демобелизован. И только после войны защитник Родины узнал , что его народ , все его родные были высланы зимой 1944 года , в лютые морозы северного Казахстана. Опалённая и разорённая страна встречала своих ветеранов с цветами и объятиями своих солдат освободителей. Только ветерану трёх войн , как и остальным его соплеменников-фронтовиков , пришлось ехать вслед за своим народом на спецпоселение и до конца испить не одну горькую чашу. Но не пал духом воин , не очерствел душой , вынес все доставшиеся ему испытания с честью. Вместо танка по полям сражений стал водить грузовики по мирным дорогам страны , вначале подневольным человеком , затем свободным гражданином. Стал ветераном труда. В эти знаменательные для Махмуда Османовича дни хочется пожелать ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Руководитель ингушского культурного центра г.Алматы Руслан Досхоев.
От себя хочу добавить что Махмуда Хампиева нет уже пять лет. И хочу сказать что он был действительно достойным сыном своего народа и я рад что у моего брата был такой Дед.
Аллах Гешт долд хун Дада , ты был примером не только для своих родных но для всех кто тебя знал , ты был настоящий Кьонах.
#факт@caucasus_now
Виталий Трофимов
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