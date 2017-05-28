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﻿Эмегены в карачаево-балкарских сказках

28.05.2017  |  11:01

﻿Эмегены в карачаево-балкарских сказках

Эмегены — в карачаево-балкарских сказках горные Тролли. Образ эмегена очень популярен в сказках балкарцев и карачаевцев, часто упоминается он и в пословицах и поговорках.

И в сказках и в эпосе эмегены — антропоморфные (или зооантропоморфные) существа огромного роста и силы, злобные и глупые. Характеризуя представления о них, Е. З. Баранов писал в примечаниях к опубликованным им записям балкарских сказок: "…под этим именем известны одноглазые великаны, скрывавшиеся в пещерах и занимавшиеся разведением коз. Злые и жестокие, они отличались необыкновенной прожорливостью и особенно любили лакомиться человеческим мясом: поэтому людям, чтобы оградить себя от их нападения, приходилось вести с ними постоянную борьбу. Не отличаясь особым умом, эмегены легко поддавались обману человека, который благодаря своей хитрости часто побеждал их. Эмегены были от одноглавых до тысячеглавых. Отрубленные головы их имели свойство сейчас же прирастать к туловищу; точно такое же свойство имели и остальные части их тела. Поэтому, чтобы лишить жизни эмегена, отрубленную часть его тела следовало немедленно сжигать. Жизнь эмегенов зависела также и от разных предметов, как, например, от оселка, черной палочки сандалового дерева или пояса, носимых ими при себе; если эти предметы человеку удавалось уничтожить, то эмеген немедленно умирал" (КБФДЗП, 1974, с. 169).

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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