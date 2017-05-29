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Аналитика
Тхаба-Ерды — древний языческий храм в Джейрахском районе Ингушетии29.05.2017 | 11:14
Тхаба-Ерды — древний языческий храм в Джейрахском районе Ингушетии, между аулами Хайрах и Пуй Ассинского ущелья, неподалёку от границы с Грузией. Входит в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Длина 17 метров, ширина 7,5 метров.
Среди историков, археологов и искусствоведов нет единого мнения о том, кто и когда построил горный храм Тхаба-Ерды. По одной из версий, он возник в VIII — IX веках, что даёт основание считать его одним из древнейших христианских храмов на территории современной России
#Ингушетия@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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