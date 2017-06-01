Легенда о братских народах

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Легенда о братских народах01.06.2017 | 14:57
Темнело небо над Кавказом, Дымились снежные клыки. Сошлись адыги и абхазы, Сжимая в ярости клинки. Никто не знает ту причину, Что их к раздору привела. Стояли грозные мужчины, В сердцах накапливалась мгла.
Летала смерть над ними, скалясь, Ждала страданий, горя, слёз.
Но, встав меж ними, мудрый старец С лицом спокойным произнёс:
«Остановитесь, ради Бога! Не искупить вам этот грех! Нас на Земле и так немного, И хватит нам земли для всех! Путь примирения нелёгок, Не торопитесь кровь пролить. Мы сотни лет живём бок о бок И столько же, быть может, жить!
Не поздно нам, сынам свободы, Отречься от обид пустых. Ведите с каждого народа Две сотни женщин молодых С детьми, младенцами грудными. Пускай придут они сейчас И, обменявшись просто ими, Спасут от гибели всех нас.»
Донёсся крик орлиный свыше, Кавказ был миром освящён. И голос старца был услышан, И гром войны предотвращён, И соскользнула с рукояти Рука. Века прошли уже С тех пор. Живут народы-братья По крови, нраву и душе.
Сплелись навек ладонь и стрелы, И путь у них теперь один.
Идут вперёд единым целым Адыг, Абхаз и Абазин!
Валерия Верхорубова
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