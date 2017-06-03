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На дне терпенья золото хранится...03.06.2017 | 12:08
На дне терпенья золото хранится,
Не лучше ли терпенье нам хранить?
Кто поспешит, - успеха не видать,
Хоть будет пальцы он потом кусать.
Для бедного и солнце не встает,
Для одинокого - всё не начнет светать.
А коль дружить, с батыром ты дружи,
Батыр за друга жизнь готов отдать.
Но с трусами ты лучше не водись.
Когда настанет в жизни трудный час,
Трус от врагов не станет защищать.
Бывают дни - все гибнет на корню,
Их тяжесть не под силу и коню.
И если ты захочешь испытать
Друзей-приятелей своих, так вот гляди, -
Друзья твои от дела в стороне,
Едва почувствуют, что ты - не на коне,
На помощь не придут в проулочке глухом,
Когда сражаешься ты со своим врагом,
Всяк думает, какое дело мне.
Из глины сколотить не сможешь плот,
Спокойный никогда не пропадет,
Злой в памяти народной не живет.
Когда настанет твой печальный час,
Родня твоя всегда к тебе придет.
Плохой на скачках приза не возьмет.
Когда тебе на свете станет трудно,
Тебя родня ни в чем не упрекнет...
©Ирчи Казак
Валерия Верхорубова
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