На дне терпенья золото хранится...

03.06.2017 | 12:08

На дне терпенья золото хранится,

Не лучше ли терпенье нам хранить?

Кто поспешит, - успеха не видать,

Хоть будет пальцы он потом кусать.

Для бедного и солнце не встает,

Для одинокого - всё не начнет светать.

А коль дружить, с батыром ты дружи,

Батыр за друга жизнь готов отдать.

Но с трусами ты лучше не водись.

Когда настанет в жизни трудный час,

Трус от врагов не станет защищать.

Бывают дни - все гибнет на корню,

Их тяжесть не под силу и коню.

И если ты захочешь испытать

Друзей-приятелей своих, так вот гляди, -

Друзья твои от дела в стороне,

Едва почувствуют, что ты - не на коне,

На помощь не придут в проулочке глухом,

Когда сражаешься ты со своим врагом,

Всяк думает, какое дело мне.

Из глины сколотить не сможешь плот,

Спокойный никогда не пропадет,

Злой в памяти народной не живет.

Когда настанет твой печальный час,

Родня твоя всегда к тебе придет.

Плохой на скачках приза не возьмет.

Когда тебе на свете станет трудно,

Тебя родня ни в чем не упрекнет...

©Ирчи Казак

Валерия Верхорубова