Расскажи ещё раз о нартах...

05.06.2017 | 14:08

Расскажи ещё раз о нартах

Ты лучше мне о нартах расскажи.

О мудром солнце и ущелье черных.

О мрачных скалах и вершинах горных,

О вечности доверия и лжи.

И о любви. И о добре и зле.

И обо всем, что было на земле.

Ты мне еще раз выведи коня

Белее льдов и полдня горячее.

И пусть летит он в черное ущелье,

Где солнце ждет на выручку меня. Там, за огромной каменной скалой Таится дух, неведомый и злой. И чтоб забыли люди о добре, Он прячет солнце в каменной норе. А солнца ждут и птица, и трава, И людям без него невмоготу И не забыли люди доброту Земля жива — и доброта жива. Лети, мой конь, как белая стрела, Все обгоняй: и день, и ночь, и ветер. И я ударю черный камень плетью, И зло умрет, и упадет скала. ... Ты мне еще о нартах расскажи. О добром плуге и шальных кинжалах. О родниках и о снегах неталых. О вечности доверия и лжи. И о любви. И о добре и зле. И обо всем, что было на земле. И если вдруг погаснет твой огонь, И станет ждать и жить неинтересно, Весь жар земли я соберу в ладонь, Весь жар любви я соберу в ладонь, Осколки солнца соберу в ладонь, Чтоб пламя в очаге твоем

воскресло. Когда не будет ни одной войны, Когда кинжалы станут не нужны, Я отнесу их в кузницу адыгов. Там молоты тяжелые поют. Там кузнецы на лемеха для плугов Всю смерть и месть, и боль перекуют. Лети, мой конь! Наш путь с тобой высок. 'Нам нужно сделать доброго немало: Там зацепилось облако за скалы,

Там выпрыгнула рыба на песок.

Кому-то стало боязно в пути.

Кому-то горько от вчерашней лжи.

И я спешу. Я должен их спасти.

... Ты мне еще о нартах расскажи.

Исхак Шумафович Машбаш (род. 28 мая 1931 года) — народный писатель Адыгеи и Кабардино-Балкарии. Родился 28 мая 1931 года в ауле Урупский ныне Успенского района Краснодарского края.

Звания и должности

член Адыгейского областного и Краснодарского краевого комитетов КПСС, народный депутат СССР, член Верховного Совета СССР; академик Адыгской международной академии наук; член Союза писателей СССР, член Союза писателей Российской Федерации с 1956 года. сопредседатель правления Союза писателей России, член Консультативного совета при Президенте Республики Адыгея; председатель Комиссии по государственным наградам Республики Адыгея; член исполкома Международного сообщества писательских Союзов; почетный гражданин г. Майкопа.

Награды

Орден Дружбы народов Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1997) Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2001) Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007) Золотая медаль «Борец за мир» Лауреат Государственной премии СССР (1991) Лауреат Государственных премий России и Адыгеи Лауреат Российской литературной премии им. М. А. Шолохова

Автор более 60 книг, которые переведены на многие языки мира и автор многих песен, ставших народными.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова