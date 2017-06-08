Армянские царицы

4.Катраниде II (990-1020 гг.) – супруга царя Гагика I Багратуни, правление которого является золотым веком армянского Средневековья, и дочь Васака I, правителя Сюникского армянского княжества.

3. Парандзем (IV в.) – супруга царя Аршака II и мать царя Папа.

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