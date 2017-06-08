Армянские царицы

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Аналитика
Армянские царицы08.06.2017 | 13:01
1. Сатеник (III-II вв. до н. э.) – принцесса аланских кровей, ставшая женой царя Великой Армении Арташеса I, деда Тиграна II Великого.
2. Ашхен (III-IV вв.) – супруга Трдата III Великого и мать Хосрова III Котака.
3. Парандзем (IV в.) – супруга царя Аршака II и мать царя Папа.
4.Катраниде II (990-1020 гг.) – супруга царя Гагика I Багратуни, правление которого является золотым веком армянского Средневековья, и дочь Васака I, правителя Сюникского армянского княжества.
5.Забел (1226-1252 гг.) – королева Киликийского армянского государства из рода Рубинян.
Валерия Верхорубова
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