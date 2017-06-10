en in english ge ქართულად
 
воскресенье, 11 июня 2017
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
Аналитика

Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар"

10.06.2017  |  19:35

Самая большая мечеть на Кавказе

Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку.

Она самая большая мечеть во всем Кавказском регионе и может принять одновременно свыше 4 тысяч человек.Мечеть находится в Бинагадинском районе столицы.

Мечеть построена в духе традиций Ширванской архитектуры, имеет 4 минарета, 9 малых и больших куполов, а диаметр самого большого из них — 36 метров. Вокруг главного купола установлены 24 светильника

в виде свеч, каждая длиною в три метра. Они освещают аяты Корана, которыми расписана нижняя часть главного купола.

Строительство мечети началось в конце 2012 года, на территории

4 тыс. кв. метров. Внутреннее оформление мечети выполнено из мрамора и дерева. Высота каждого минарета —

72 метра, главного купола – 55 метров, а второго купола – 35 метров. Общая высота мечети – 81 метр. Главное помещение для молитв площадью в 900

кв. метров, зал дня женщин – 350 кв. метров.

#Азербайджан@caucasus_now

Валерия Верхорубова

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2017. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100