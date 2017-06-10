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Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар"10.06.2017 | 19:35
Самая большая мечеть на Кавказе "Гейдар", Баку.
Она самая большая мечеть во всем Кавказском регионе и может принять одновременно свыше 4 тысяч человек.Мечеть находится в Бинагадинском районе столицы.
Мечеть построена в духе традиций Ширванской архитектуры, имеет 4 минарета, 9 малых и больших куполов, а диаметр самого большого из них — 36 метров. Вокруг главного купола установлены 24 светильника
в виде свеч, каждая длиною в три метра. Они освещают аяты Корана, которыми расписана нижняя часть главного купола.
Строительство мечети началось в конце 2012 года, на территории
4 тыс. кв. метров. Внутреннее оформление мечети выполнено из мрамора и дерева. Высота каждого минарета —
72 метра, главного купола – 55 метров, а второго купола – 35 метров. Общая высота мечети – 81 метр. Главное помещение для молитв площадью в 900
кв. метров, зал дня женщин – 350 кв. метров.
#Азербайджан@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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