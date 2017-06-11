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На женщин месть не распространялась...

11.06.2017  |  19:35

На женщин месть не распространялась...

...на женщин месть не распространялась. Осетинка могла находиться среди врагов, ничего не опасаясь. Почтительное отношение к женщине было долгом осетина. Обидевший женщину покрывал свое имя позором. В присутствии женщин не повышали голос, не применяли оружие. Появление женщины останавливало самую жестокую схватку. Осетинка всегда могла надеяться на внимание и помощь мужчин. Ей уступали дорогу, ее приветствовали стоя. Сопровождая женщину, осетин шел слева—это тоже знак уважения.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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