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воскресенье, 11 июня 2017
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Аналитика
На женщин месть не распространялась...11.06.2017 | 19:35
...на женщин месть не распространялась. Осетинка могла находиться среди врагов, ничего не опасаясь. Почтительное отношение к женщине было долгом осетина. Обидевший женщину покрывал свое имя позором. В присутствии женщин не повышали голос, не применяли оружие. Появление женщины останавливало самую жестокую схватку. Осетинка всегда могла надеяться на внимание и помощь мужчин. Ей уступали дорогу, ее приветствовали стоя. Сопровождая женщину, осетин шел слева—это тоже знак уважения.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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