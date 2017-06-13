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Муллы обслуживали мечети

13.06.2017  |  17:41

Муллы обслуживали мечети

Наряду с джума-мечетью в Губдене в 19 веке было 26 квартальных мечетей, обслуживаемых муллами. Последние возглавляли службу в мечети и могли решить или высказать авторитетное мнение по особо несущественным вопросам. Кадий, будун и муллы за свою службу получали вознаграждение, в основном зерном. Оно состояло преимущественно из зяката. На зякат выделялась десятая часть дохода, которая поступала в квартальные мечети. Туда же поступали пожертвования, которые делались в дни мусульманских праздников и природных катаклизмов. Оттуда одна часть шла кадию, будуну и муллам, другая на содержание медресе, третья - бедноте.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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