Муллы обслуживали мечети

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Аналитика
Муллы обслуживали мечети13.06.2017 | 17:41
Наряду с джума-мечетью в Губдене в 19 веке было 26 квартальных мечетей, обслуживаемых муллами. Последние возглавляли службу в мечети и могли решить или высказать авторитетное мнение по особо несущественным вопросам. Кадий, будун и муллы за свою службу получали вознаграждение, в основном зерном. Оно состояло преимущественно из зяката. На зякат выделялась десятая часть дохода, которая поступала в квартальные мечети. Туда же поступали пожертвования, которые делались в дни мусульманских праздников и природных катаклизмов. Оттуда одна часть шла кадию, будуну и муллам, другая на содержание медресе, третья - бедноте.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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