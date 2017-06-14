Сардарапатское сражение

14.06.2017 | 17:42

Сардарапатское сражение — сражение Первой мировой войны, которое произошло 21-28 мая 1918 года между армянскими регулярными воинскими частями и ополченцами, с одной стороны, и вторгнувшимися в Восточную Армению турецкими войсками — с другой, в районе железнодорожной станции Сардарапат (при Советском Союзе — гор. Октемберян, а ныне городу возвращено его древнее название — Армавир). Сегодня сражение рассматривается не только как остановившее наступление турецких войск на Армению, но и предотвратившее полное уничтожение армянского народа. Согласно британскому историку Кристоферу Уолкеру, если бы армяне проиграли битву, "вполне возможно, что слово Армения сохранилось бы лишь как термин исторической географии."

После победы в России Октябрьской революции русские войска покинули занятые в ходе Первой мировой войны области Западной Армении, оголив Кавказский фронт. Вообще, большевики негласно поддерживали пантюркистский политический проект "Туран Йолу" (Дорога в Туран). Воспользовавшись ситуацией, Турция решила не только возвратить себе Западную Армению, но и захватить Восточную Армению и всё Закавказье. Нарушив заключённое в декабре 1917 года Эрзинджанскоеперемирие, турецкие войска 10 февраля 1918 года перешли в наступление, до конца апреля занявЭрзинджан, Эрзрум, Сарикамыш, Карс, а 15 мая — Александрополь(совр. Гюмри).

Действовавший на Кавказском фронте Армянский корпус(командир — генерал Ф. Назарбекян) состоял из нескольких дивизий неполного состава (командиры генералы Михаил Арешев, Мовсес Силикян, Андраник Озанян), а также отряда езидской конницы Джангир Аги.

Армянское командование разработало план нанесения решающего удара и разгрома турецких войск (36-й дивизии). Была создана ударная группировка (командир — полковник К. Хасан-Пашаян), в состав которой вошли пехотный полк из Эрзинджана (в составе одного батальона), отдельный батальон из Маку, два эскадрона, одна рота Хнусского полка и 4 орудия; к ним присоединился также отряд мушцев(2 сотни) под командованием члена Гнчакской партии Пандухта (Микаэл Серян). Обойдя турок, эта группировка нанесла им удар с тыла; одновременно основные армянские силы (5-й Карабахский полк), имея блестящую артиллерийскую поддержку 4-х армянских батарей (командир — полковник Христофор Араратов) начали наступление по фронту. Турецкие войска дрогнули под ударами группировки Хасан-Пашаяна на левом фланге 36-й дивизии и оказавшегося в тылу турок отряда из 200 мушцев. Войска Якуба-паши в этой ситуации уже не смогли противостоять фронтальному натиску 5-го карабахского полка (командир — Погос Павел Бек-Пирумян) и, понеся большие потери, отступили к Александрополю. С Сардарапата начал свой боевой путь Маршал СССР (тогда поручик) И. Х. Баграмян.

Благодаря одержанной в Сардарапатском сражении победе, армянское население северной части Араратской долины избежало турецкого геноцида. Кроме того, значительная часть Восточной Армении была спасена от захвата турками, были созданы условия для восстановления армянской государственности. 28 мая 1918 была провозглашена Республика Армении.

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Валерия Верхорубова