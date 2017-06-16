Аул Красный Восток

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Аул Красный Восток16.06.2017 | 12:51
Кра́сный Восто́к (абаз. Гвым-Локт) — село (аул) в Малокарачаевском районе республики Карачаево-Черкесия.
Аул на своём нынешнем местоположении основан в 1861 году у северного подножья Скалистого хребта вдоль долина реки Кума. Старое название аула Гвымлокт, которая на русском называлась Кумско-Лоовский (аул Лоовых на реке Кума), в честь абазинских князей Лоовых.
По народным преданиям, аул сначала находился в местности Псху (в долине реки Бзыбь в Абхазии), потом на реке Теберда, потом у устья реки Эшкакон, затем между станциями Бекешевская и Михайловская, и наконец в 1861 году население аула осела на месте своего нынешнего местоположения.
Первоначально новый аул состоял из трёх самостоятельных кварталов — Локт, Трамкт и Джантемировский и в большинстве источников аул первоначально назывался Кумско-Абазинским. В начале 1880-х годов на сходе жителей был составлен «приговор» об объединении всех трёх кварталов в один аул — Кумско-Лоовский, по названию наиболее знаменитого абазинского княжеского рода.
После установления советской власти, аул Кумско-Лоовский, как и другие черкесские и абазинские аулы был переименован, из-за присутствия в названия имён и фамилий княжеских и дворянских родов. Так в 1925 году аул Кумско-Лоовский был переименован в Красновосточный.
В 2004 году аул Красновосточный был переименован в Красный Восток, с присвоением населённому пункту статуса села.
Ныне в селе в основном проживают абазины-тапанта, разговаривающие на красновосточном говоре литературного абазинского языка.
Население: 3335 человек.
#КЧР@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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