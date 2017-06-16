Аул Красный Восток

16.06.2017 | 12:51

Кра́сный Восто́к (абаз. Гвым-Локт) — село (аул) в Малокарачаевском районе республики Карачаево-Черкесия.

Аул на своём нынешнем местоположении основан в 1861 году у северного подножья Скалистого хребта вдоль долина реки Кума. Старое название аула Гвымлокт, которая на русском называлась Кумско-Лоовский (аул Лоовых на реке Кума), в честь абазинских князей Лоовых.

По народным преданиям, аул сначала находился в местности Псху (в долине реки Бзыбь в Абхазии), потом на реке Теберда, потом у устья реки Эшкакон, затем между станциями Бекешевская и Михайловская, и наконец в 1861 году население аула осела на месте своего нынешнего местоположения.

Первоначально новый аул состоял из трёх самостоятельных кварталов — Локт, Трамкт и Джантемировский и в большинстве источников аул первоначально назывался Кумско-Абазинским. В начале 1880-х годов на сходе жителей был составлен «приговор» об объединении всех трёх кварталов в один аул — Кумско-Лоовский, по названию наиболее знаменитого абазинского княжеского рода.

После установления советской власти, аул Кумско-Лоовский, как и другие черкесские и абазинские аулы был переименован, из-за присутствия в названия имён и фамилий княжеских и дворянских родов. Так в 1925 году аул Кумско-Лоовский был переименован в Красновосточный.

В 2004 году аул Красновосточный был переименован в Красный Восток, с присвоением населённому пункту статуса села.

Ныне в селе в основном проживают абазины-тапанта, разговаривающие на красновосточном говоре литературного абазинского языка.

Население: 3335 человек.

#КЧР@caucasus_now

Валерия Верхорубова