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Некоторые из осетинских обычаев конца 19 в.16.06.2017 | 12:54
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— Горцы бреют голову, а европеец бороду.
— У осетин резать чурек ножом считается почему-то грехом.
— Говорить с женой у осетина не принято, особенно, в присутствии других лиц.
— Жена не называет своего мужа по имени. Она говорит: наш муж, наш человек (на лаг) .
— Европеец за столом весел и разговорчив, осетин же молчит и ест, ибо говорить во время обеда не принято, неприличино.
- На танцах и весельях неприлично присутствовать замужним женцинам и женатым людям.
- Европейцы называют своих жен по имени: Катя, Надя, Оля: и т. д. Осетин же говорит: наше семейство, пойди сюда.
- У европейца спрашивают, женат он или холост, у горцев подобный вопрос предлагать стыдно.
- У осетин существует пожелание молодой: семь сыновей и одну дочь!
— Много есть гостю неприлично.
— Когда перестает есть старший, то все младшие, сидящие ниже его, должны последовать его примеру, если бы даже они умирали с голоду.
— Принято мыть руки до и после обеда.
—Прежде старшего младшие не моют рук. Изъявление почета.
— Гости не должны съедать все поданное. Надо оставить что-нибудь нетронутым.
— Женщина перед мужчинами проходит не прежде позволения мужчин, проходит, и то повернувшись боком, с опущенными в землю глазами.
— Женщине смотреть мужчине в глаза стыдно.
— Кровомщение в обычае у осетин; на женщин же оно не простирается, потому же, почему считается позором убить женщину.
— Осетин очень часто клянется своим умершим отцом и всеми
своими мертвыми родными.
—Самое изысканное и роскошное блюдо у осетин — мед, смешанный с маслом.
— Любимый напиток—пиво, которое изготовляется в Осетии необыкновенно вкусно.
— Для большого оказания почета гостю режут барана, а иногда и вола. Считается признаком скупости, если хозяин не израсходует зарезанное в один, много в два дня. Таково убеждение.
— Осетины предпочитают рождение мальчика рождению девочки.
-— Предупредительность и быстрое исполнение желаний гостя в мальчике считается признаком хорошего воспитания у горцев Северного Кавказа.
— Женщина часто не ест ту часть животного, в соответствующую часть которого был ранен или убит родственник ее.
— Как женщине, так и молодым, считается постыдным есть голову барана или быка: эта часть — достояние старших и считается почетною частью зарезанного животного.
— В присутствии старших, младшие должны слушать молча: ввертывать свое слово в разговор старших — признак дурного воспитания и непочитания к старшим."
©Газ. «Кавказ», 1876, № 148.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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