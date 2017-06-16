Некоторые из осетинских обычаев конца 19 в.

16.06.2017 | 12:54

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— Горцы бреют голову, а европеец бороду.

— У осетин резать чурек ножом считается почему-то грехом.

— Говорить с женой у осетина не принято, особенно, в присутствии других лиц.

— Жена не называет своего мужа по имени. Она говорит: наш муж, наш человек (на лаг) .

— Европеец за столом весел и разговорчив, осетин же молчит и ест, ибо говорить во время обеда не принято, неприличино.

- На танцах и весельях неприлично присутствовать замужним женцинам и женатым людям.

- Европейцы называют своих жен по имени: Катя, Надя, Оля: и т. д. Осетин же говорит: наше семейство, пойди сюда.

- У европейца спрашивают, женат он или холост, у горцев подобный вопрос предлагать стыдно.

- У осетин существует пожелание молодой: семь сыновей и одну дочь!

— Много есть гостю неприлично.

— Когда перестает есть старший, то все младшие, сидящие ниже его, должны последовать его примеру, если бы даже они умирали с голоду.

— Принято мыть руки до и после обеда.

—Прежде старшего младшие не моют рук. Изъявление почета.

— Гости не должны съедать все поданное. Надо оставить что-нибудь нетронутым.

— Женщина перед мужчинами проходит не прежде позволения мужчин, проходит, и то повернувшись боком, с опущенными в землю глазами.

— Женщине смотреть мужчине в глаза стыдно.

— Кровомщение в обычае у осетин; на женщин же оно не простирается, потому же, почему считается позором убить женщину.

— Осетин очень часто клянется своим умершим отцом и всеми

своими мертвыми родными.

—Самое изысканное и роскошное блюдо у осетин — мед, смешанный с маслом.

— Любимый напиток—пиво, которое изготовляется в Осетии необыкновенно вкусно.

— Для большого оказания почета гостю режут барана, а иногда и вола. Считается признаком скупости, если хозяин не израсходует зарезанное в один, много в два дня. Таково убеждение.

— Осетины предпочитают рождение мальчика рождению девочки.

-— Предупредительность и быстрое исполнение желаний гостя в мальчике считается признаком хорошего воспитания у горцев Северного Кавказа.

— Женщина часто не ест ту часть животного, в соответствующую часть которого был ранен или убит родственник ее.

— Как женщине, так и молодым, считается постыдным есть голову барана или быка: эта часть — достояние старших и считается почетною частью зарезанного животного.

— В присутствии старших, младшие должны слушать молча: ввертывать свое слово в разговор старших — признак дурного воспитания и непочитания к старшим."

©Газ. «Кавказ», 1876, № 148.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова